Улан-удэнский рэпер ИГРО заключил контракт с известным лейблом

Рэпер ИГРО в интервью рассказал о том, как его песня попала в топ самых прослушиваемых треков «ВКонтакте», о работе с московскими музыкальными лейблами и о первом сольном концерте



ИГРО или Игорь Кушиков – рэп-исполнитель из Улан-Удэ. В 2018 году он внезапно появился в поле зрения организаторов «Голоса кочевников» практически перед стартом фестиваля. Тогда он «взорвал» малую сцену, переманив внимание слушателей от опытных музыкантов на большой сцене. Эти летом ИГРО выступил уже на большой сцене фестиваля, раскачав публику перед хэдлайнерами «Second Hand Rose».



Сейчас он готовится к своему первому сольному концерту, который пройдет 10 октября. А пока Игорь рассказал о том, как его песня «Спутник» попала в топ самых прослушиваемых треков «ВКонтакте», о работе с московскими музыкальными лейблами и о предстоящем концерте. Интервью представила Бурятская филармония.



- Как ты начал заниматься музыкой?



- В шесть лет, когда меня в музыкальную школу привела мама.



- А в какой момент появился ИГРО?



- В семье моих родителей восемь детей, я пятый. Нас с братьями мама отдала в музыкальную школу, чтобы мы в течение дня ерундой не страдали, были как раз 90-е годы. И мы собрали рэп-команду из четырёх человек. Начали что-то придумывать, читать рэп, выступать на мероприятиях.



Тяжело, когда в команде много человек. Например, я смотрел дальше, у меня менялся стиль музыки, а ребята засели в андеграунде и говорили мне: «не канает переобуваться». А потом один ушёл, второй ушёл. Мы вдвоём с братом что-то пытались сделать, и в один момент это всё полетело вниз.



Затем был перерыв в пять лет. В это время я пробовал писать треки и начал понимать, что могу работать один. Если раньше я думал, что сочинять тексты могут только те, кому дано, то со временем выяснил, что это приходит с опытом. Записав первые треки «Пришло время», сейчас он называется «Выше», и «Времени в обрез», я поехал в Москву и показал их знакомым из музыкальной индустрии. Ребята увидели и сказали, что это бомба. Подсказали, что нужно делать и кому написать. Я разослал письма всем московским лейблам. От одного из них сразу отозвались и спросили, есть ли у меня что-то ещё. Я сказал, что хочу записать альбом. Мы договорились, что если до лета, а до него оставалось два месяца, я напишу альбом – мои треки выйдут на их лейбле. За эти два месяца я записал пять песен для альбома и с этого момента понеслось.



Я снял клип в Москве на оборудование, которым снимали клипы Егора Крида. Это была моя первая работа, я выпустил её на YouTube и она зашла. Родственники, друзья, знакомые писали, что это круто. Но я думаю, что тогда был не готов – молодой, зелёный, делал какие-то странные движения.



- А что это за лейбл?



- Не хочу его рекламировать, т.к. я перешёл уже в другой лейбл из-за разногласий. Так получилось, что в сентябре 2018 года я заглянул в раздел «Новинки» аудиозаписей во «ВКонтакте». Там были треки таких звёзд, как Егор Крид, Тимати, Markul. И среди них на шестом месте оказался я с треком «Спутник». Никто за это не платил, просто я стрельнул по количеству прослушиваний. Можно было эту ситуацию круто раскрутить, но ребята с лейбла не хотели этим заниматься. После меня увидел другой лейбл, более звёздный, и пригласил на фестиваль. А затем мы заключили с ними контракт на четыре года. И последний год они меня продвигают.



- А об этом лейбле можешь рассказать?



- Это «DNK-music». На нём свои песни выставляют Ольга Бузова, Николай Басков, Катя Адушкина, Влад Бумага и многие другие. Сейчас я пока живу и пишу песни в Улан-Удэ и отправляю на лейбл. Когда какой-нибудь из треков выстрелит, я перееду в Москву и начнётся более серьёзная работа.



- Как ты думаешь, сколько тебе ещё нужно времени, чтобы пробиться в этой индустрии?



- Пару лет хватит.



- О чём твоя музыка?



- О том, что есть надежда на завтрашний день, на лучшую жизнь. Что мы должны двигаться. Мне нравится высказывание, что праведник не тот, кто не упал, а тот, кто семь раз упал и семь раз встал. Вот об этом мои песни. Ну и конечно о любви. Она нужна, как без неё.



- Чем ты занимаешься, кроме музыки?



- Кроме музыки, я занимаюсь семьёй. Это первостепенное.



Также я делаю разные социальные проекты для молодёжи. Мы с командой организовываем творческие вечера «Арт-кофе», я один из основателей и вдохновителей этой идеи.



В проекте у нас есть «Открытый микрофон». Любой желающий может прийти и показать себя. Мы, зрители, слушаем и поддерживаем выступающего, вне зависимости от уровня материала. И виден прогресс. После двух-трёх выступлений человек уже не боится сцены, пишет песни, стихи, начинает что-то делать.



Моя самая главная мысль, то ради чего я занялся творчеством – это вдохновить людей не сидеть на одном месте, что-то делать, менять мир, менять себя. Даже в работе, у меня есть несколько бизнесов, я пытаюсь направить человека к тому, что он должен думать о будущем, о семье. Не жить только сегодня, а думать о завтрашнем дне



- Перед первым сольным концертом какие ощущения?



- Всё готово. Но есть нюансы, которые хочется сделать максимально лучше. Чтобы всё было продумано: каждый момент, нота, кадр, звук, свет. Я немножко дотошный. Ребята, которые со мной работают, знают, что я требовательный к себе. Например, при записи слышу косяк, а мне ребята говорят: «Подрежем, поправим». А я говорю: «Нет». Пока есть возможность сделать максимально, я делаю максимально.



- Будет живой звук?



- Да со мной будут четыре человека: барабанщик Егор Савиткин, гитарист Николай Сотников, клавишник Булат Ганжуров и бас-гитара Гэсэр Холхоев. Некоторые песни мы будет играть полностью лайф, некоторые с минусовкой. Представлю пару новых треков.



Сольный концерт ИГРО пройдёт 10 октября (18+).

