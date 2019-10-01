В городе откроется выставка работ Жан-Марка Годэ «Книги в жизни»
11 октября в Иркутске откроется выставка французского фотографа Жан-Марка Годэ «Книги в жизни». Жан-Марк Годэ – известный фотограф и режиссёр из Франции. Его работы из серии «Livres en vie» («Книги в жизни») регулярно выставляются как на родине автора, так и за границей – в библиотеках, медиатеках, на книжных салонах. По словам Жан-Марка Годэ, цель его работ – вносить вклад в продвижение книг и письма, а также бороться с неграмотностью.
- Фотографии были представлены в разных уголках мира. Хотелось бы показать их нашей публике. Фотограф посетит Новосибирск, Иркутск, Владивосток, Самару и Саратов. Фотографии Годэ, как и литературные произведения, уносят нас в другой мир, где происходят удивительные истории, главными персонажами которых становятся книги. Мы надеемся, что зрители оценят не только выставку, но и творческие встречи с фотографом, – подчеркнули организаторы.
В Иркутске выставка работ Годэ откроется в ТВЦ «Галерея Revолюция» 11 октября в 17:30, накануне праздника чтения «День Ч», который пройдёт на площадке торгово-выставочного пространства с 12 по 13 октября. Сам автор примет активное участие в книжном событии: проведёт творческую встречу и мастер-класс.
Кроме того, утром 12 октября фотохудожник планирует пополнить коллекцию снимков, посвящённых книгам, в Иркутске. Во флешмобе «Толпа читателей», который пройдёт на площади перед Домом художника, будут задействованы 20 иркутских старшеклассников – активистов городского школьного парламента. Специально для проекта фотограф изготовит муляжи книг.
Фотовыставка «Книги в жизни» будет работать в «Галерее Revолюция» до 20 октября. Далее выставку можно будет в течение недели посетить в Гуманитарном центре – библиотеке имени семьи Полевых. После – в межпоселенческой библиотеке Усть-Кута, сообщает пресс-служба администрации города Иркутска.
Французский фотограф будет бороться с неграмотностью в Иркутске
Общество, Фото:
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