В Бурятии провели донорскую спартакиаду

Общество, Фото: пресс-служба министерства здравоохранения РБ

Среди победителей – наркодиспансер и БГУ



28 сентября прошла десятая спартакиада среди донорских организаций и учебных заведений Республики Бурятия под девизом «В здоровом теле донора – здоровый дух!». 10 команд состязались в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова за звание самой спортивной команды.



Старт соревнованиям дали главный врач республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева и главный судья Светлана Алфёрова. После разминки участники донорской спартакиады смогли посоревноваться в эстафете на 100 метров, прыжках в длину, армрестлинге и перетягивании каната.



Среди донорских организаций I место завоевала команда Республиканского наркологического диспансера, на II месте команда Республиканского психоневрологического диспансера и на III месте команда Городского перинатального центра г. Улан-Удэ.



Среди высших учебных заведений I место заняла команда Бурятского государственного университета, на II месте – команда Восточно-Сибирского государственного института культуры и на III месте – команда Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Ф. Филиппова.



Среди средне-профессиональных учебных заведений I место заняла команда Республиканского базового медицинского колледжа имени Э. Р. Раднаева, на II месте Бурятский республиканский индустриальный техникум, на III месте Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.



Победителям донорской спартакиады были вручены кубки, дипломы, сертификаты от партнёров, а участники и зрители получили хороший опыт и отличное настроение. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.

