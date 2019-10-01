Среди победителей – наркодиспансер и БГУ
28 сентября прошла десятая спартакиада среди донорских организаций и учебных заведений Республики Бурятия под девизом «В здоровом теле донора – здоровый дух!». 10 команд состязались в спортивном комплексе Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова за звание самой спортивной команды.
Старт соревнованиям дали главный врач республиканской станции переливания крови Энгельсина Бурлаева и главный судья Светлана Алфёрова. После разминки участники донорской спартакиады смогли посоревноваться в эстафете на 100 метров, прыжках в длину, армрестлинге и перетягивании каната.
Среди донорских организаций I место завоевала команда Республиканского наркологического диспансера, на II месте команда Республиканского психоневрологического диспансера и на III месте команда Городского перинатального центра г. Улан-Удэ.
Среди высших учебных заведений I место заняла команда Бурятского государственного университета, на II месте – команда Восточно-Сибирского государственного института культуры и на III месте – команда Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Ф. Филиппова.
Среди средне-профессиональных учебных заведений I место заняла команда Республиканского базового медицинского колледжа имени Э. Р. Раднаева, на II месте Бурятский республиканский индустриальный техникум, на III месте Бурятский республиканский информационно-экономический техникум.
Победителям донорской спартакиады были вручены кубки, дипломы, сертификаты от партнёров, а участники и зрители получили хороший опыт и отличное настроение. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Бурятии.
В Бурятии провели донорскую спартакиаду
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