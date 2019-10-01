Сретенский монастырь отпраздновал крестовоздвижение
27 сентября в Сретенске отпраздновали крестовоздвижение. На вечернем богослужении из алтаря торжественно вынесли святыню — распятие с частицей животворящего древа. Литургию служили протоирей Василий Селецкий и иерей Николай Аюшеев.
После богослужения состоялся традиционный крестный ход на Крестовый пик. Здесь водружён крест, освящающий Итанцинскую долину.
- Всю неделю стояла тихая солнечная погода бабьего лета, а сегодня вдруг появились хмурые тучи и осенний дождь. Но это не остановило богомольцев. Под пение молитв, все дружно отправились на гору. На вершине богомольцев встретил густой туман, окутывающий каменистую гору. «Будто мы на небесах, — поделилась паломница, — или, по крайней мере, над облаками». Совершив восхождение, крестоходцы поклонились святыне, - рассказали в пресс-службе Бурятской митрополии.
Крестный ход возглавил иерей Николай Аюшеев. Отец Николай окроплял святой водой окрестности монастыря.
В Бурятии крестный ход поднялся на Крестовый пик
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