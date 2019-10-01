Экологический десант высадился в Иволгинском районе
В Иволгинском районе сотрудники Иволгинского лесхоза и лесничества вышли на уборку в лес. Не остались равнодушными и члены школьного лесничества «Вереск» – наравне со взрослыми ребята очищали территорию от отходов.
Вместе они собрали более 30 мешков мусора. В основные отходы - это бытовой мусор: пластик, целлофановые пакеты, бутылки, сообщает пресс-служба республиканского агентства по хозяйству.
- Очень приятно, что ребята сами хотят помочь нам и принимают активное участие в уборках. Вот так и растёт подрастающее поколение, а мы стараемся дать им все, что знаем и умеем сами. Когда проводим с ними занятия – у них глаза горят от азарта, - рассказывает руководитель Иволгинского лесхоза Александр Тутаев.
Уборки в лесах проводятся в рамках акции «Зелёная Россия». Мероприятия продолжатся до конца октября.
В Бурятии дети собрали 30 мешков мусора в лесу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сретенский монастырь отпраздновал крестовоздвижение
Режиссёром сериала выступил Марк Горобец
Экологический десант высадился в Иволгинском районе
Артисты театра «Байкал» также узнали, на каких мировых знаменитостей они похожи
Случаев гриппа в республике не зарегистрировано
В пяти домах проживает более 20 детей
Школьники будут создавать новые экологические проекты против мусора
«Искры из-под копыт летят» - так описывает боевой дух российских спортсменок главный тренер. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытой тренировки сборной в Улан-Удэ
В Бурятии начались масштабные штабные учения по гражданской обороне
Спустя 90 лет в Бурятии открылся восстановленный Хилгантуйский дацан
Учителей Бурятии приглашают провести в своих школах интерактивную экологическую игру «Будущее Байкала»
Спешащие на работу горожане решили помочь водителю
Права пенсионерки были восстановлены по иску Гусиноозёрского межрайонного прокурора
На очереди – Нижний Саянтуй
Нововведение повысит качество оценки навыков и умений водителей