В Бурятии дети собрали 30 мешков мусора в лесу

Экологический десант высадился в Иволгинском районе



В Иволгинском районе сотрудники Иволгинского лесхоза и лесничества вышли на уборку в лес. Не остались равнодушными и члены школьного лесничества «Вереск» – наравне со взрослыми ребята очищали территорию от отходов.



Вместе они собрали более 30 мешков мусора. В основные отходы - это бытовой мусор: пластик, целлофановые пакеты, бутылки, сообщает пресс-служба республиканского агентства по хозяйству.



- Очень приятно, что ребята сами хотят помочь нам и принимают активное участие в уборках. Вот так и растёт подрастающее поколение, а мы стараемся дать им все, что знаем и умеем сами. Когда проводим с ними занятия – у них глаза горят от азарта, - рассказывает руководитель Иволгинского лесхоза Александр Тутаев.



Уборки в лесах проводятся в рамках акции «Зелёная Россия». Мероприятия продолжатся до конца октября.

