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В Бурятии дети собрали 30 мешков мусора в лесу

В Бурятии дети собрали 30 мешков мусора в лесу
Общество,  Фото:pixabay.com
Экологический десант высадился в Иволгинском районе

В Иволгинском районе сотрудники Иволгинского лесхоза и лесничества вышли на уборку в лес. Не остались равнодушными и члены школьного лесничества «Вереск» – наравне со взрослыми ребята очищали территорию от отходов.

Вместе они собрали более 30 мешков мусора. В основные отходы - это бытовой мусор: пластик, целлофановые пакеты, бутылки, сообщает пресс-служба республиканского агентства по хозяйству.

- Очень приятно, что ребята сами хотят помочь нам и принимают активное участие в уборках. Вот так и растёт подрастающее поколение, а мы стараемся дать им все, что знаем и умеем сами. Когда проводим с ними занятия – у них глаза горят от азарта, - рассказывает руководитель Иволгинского лесхоза Александр Тутаев.

Уборки в лесах проводятся в рамках акции «Зелёная Россия». Мероприятия продолжатся до конца октября.
Лес уборка мусор
 
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