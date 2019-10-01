От гриппа привились более 300 тысяч жителей Бурятии

Случаев гриппа в республике не зарегистрировано



В Бурятии планируется привить в рамках национального календаря профилактических прививок 495 тысяч человек, что составляет 50,3% от численности населения республики, в том числе около 200 тысяч детей.



Для иммунизации населения в республику поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме - более 500 тысяч доз.



По данным мониторинга вакцинации на 27 сентября привито 317 865 человек, что составило 32,6% от численности населения или 64,2% от плана вакцинации.



В республике заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано. Вакцинация населения против гриппа продолжается, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.



