Случаев гриппа в республике не зарегистрировано
В Бурятии планируется привить в рамках национального календаря профилактических прививок 495 тысяч человек, что составляет 50,3% от численности населения республики, в том числе около 200 тысяч детей.
Для иммунизации населения в республику поступила вакцина «Совигрипп» в полном объёме - более 500 тысяч доз.
По данным мониторинга вакцинации на 27 сентября привито 317 865 человек, что составило 32,6% от численности населения или 64,2% от плана вакцинации.
В республике заболеваемость ОРВИ на сезонном уровне не превышает эпидемических порогов по совокупному населению и возрастным группам. Случаев гриппа не зарегистрировано. Вакцинация населения против гриппа продолжается, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Бурятии.
От гриппа привились более 300 тысяч жителей Бурятии
Общество, Фото:
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