В Улан-Удэ соберутся юные экологи

Школьники будут создавать новые экологические проекты против мусора



1 октября самые активные юные экологи из 21 образовательного учреждения Улан-Удэ соберутся на Байкальском образовательном форуме лидеров экологического движения. Традиционно организатором выступает школа «Экос».



Программа форума очень насыщена. Начнётся она с большой экологической игры. Два дня команды учащихся 8 – 11 классов на шести образовательных тренингах. Им представится возможность разработать новые экологические проекты, научиться современным методам, технологиям экологических исследований и просвещения.



Также школьники придумают и воплотят в жизнь социальную рекламу, сыграют в КВН против мусора и представят экспозиционный проект «Визуальная история мусора».



На тренинге лидерских качеств будет выявлен лучший лидер Экомарофона-2019. Завершится форум подведением итогов и награждением лучших команд, совершивших больше всех экологических добрых дел в этом году.

