 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

01 Октября

30 Сентября

Популярное

В Бурятии будут учиться спасать людей при наводнении

В Бурятии будут учиться спасать людей при наводнении
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии начались масштабные штабные учения по гражданской обороне

В Бурятии стартовала всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Она проходит ежегодно по всей стране и в этом году приурочена 87-й годовщине со дня образования гражданской обороны, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.

Рядовых граждан масштабное учение не коснётся, жителей просят соблюдать спокойствие.

Сегодня после получения сигнала о начале мероприятий в правительстве республики прошло совещание по постановке задач под руководством заместителя председателя правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского и начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Александра Маркова.

Штабные учения будут проходить в течение двух суток. В первый день в ходе тренировки особое внимание уделяется оповещению и сбору руководящего состава, постановке учебных задач, уточнению действующих планов по защите населения. Практические мероприятия в первый тренировочный день не предусмотрены.

Во второй день, 2 октября, согласно вводной, в реке Селенга в районе Улан-Удэ повысился уровень воды. На острове Комсомольский состоятся практические мероприятия: от эвакуации населения на плавсредствах до смотра сил и средств задействованных в ликвидации условной ЧС.

учения МЧС наводнение
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

От гриппа привились более 300 тысяч жителей Бурятии
От гриппа привились более 300 тысяч жителей Бурятии
Общество, 01.10.2019
Случаев гриппа в республике не зарегистрировано
В Бурятии открылась квартира семейного типа
В Бурятии открылась квартира семейного типа
Общество, 01.10.2019
В пяти домах проживает более 20 детей
В Улан-Удэ соберутся юные экологи
В Улан-Удэ соберутся юные экологи
Общество, 01.10.2019
Школьники будут создавать новые экологические проекты против мусора
Тренер: «Сборная России претендует на золото ЧМ в Улан-Удэ»
Тренер: «Сборная России претендует на золото ЧМ в Улан-Удэ»
Общество, 01.10.2019
«Искры из-под копыт летят» - так описывает боевой дух российских спортсменок главный тренер. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с открытой тренировки сборной в Улан-Удэ
В Бурятии будут учиться спасать людей при наводнении
В Бурятии будут учиться спасать людей при наводнении
Общество, 01.10.2019
В Бурятии начались масштабные штабные учения по гражданской обороне
В Бурятии возродили первую резиденцию буддийских иерархов России
В Бурятии возродили первую резиденцию буддийских иерархов России
Общество, 01.10.2019
Спустя 90 лет в Бурятии открылся восстановленный Хилгантуйский дацан
Улан-удэнцы перенесли на руках машину, застрявшую на трамвайных путях
Улан-удэнцы перенесли на руках машину, застрявшую на трамвайных путях
Общество, 01.10.2019
Спешащие на работу горожане решили помочь водителю
Жительнице Бурятии неправомерно отказали в увеличении пенсии
Жительнице Бурятии неправомерно отказали в увеличении пенсии
Общество, 01.10.2019
Права пенсионерки были восстановлены по иску Гусиноозёрского межрайонного прокурора
Будущие водители смогут оспорить результаты экзаменов
Будущие водители смогут оспорить результаты экзаменов
Общество, 01.10.2019
Нововведение повысит качество оценки навыков и умений водителей
В Бурятии 50 студентов стали проводниками
В Бурятии 50 студентов стали проводниками
Общество, 01.10.2019
Студенты получили профессию «Проводник пассажирского вагона 3 разряда» благодаря проекту «Байкальский экспресс»
Первый день октября в Бурятии будет холодным
Первый день октября в Бурятии будет холодным
Общество, 01.10.2019
Сегодня ожидаются дожди и мокрый снег
В школе на севере Бурятии появилась парта героя
В школе на севере Бурятии появилась парта героя
Общество, 30.09.2019
В Нижнеангарске состоялось открытие именной парты выпускника местной школы
Иркутские керлингисты поедут на юношеские Олимпийские игры
Иркутские керлингисты поедут на юношеские Олимпийские игры
Общество, 30.09.2019
Сборная области заняла первое место на отборочных соревнованиях в Подмосковье

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
О главе, выборах, Ариг Усе и протестах…
26.09.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Загрузка...
^