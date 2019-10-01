В Бурятии будут учиться спасать людей при наводнении

В Бурятии начались масштабные штабные учения по гражданской обороне



В Бурятии стартовала всероссийская штабная тренировка по гражданской обороне. Она проходит ежегодно по всей стране и в этом году приурочена 87-й годовщине со дня образования гражданской обороны, сообщает ГУ МЧС по Бурятии.



Рядовых граждан масштабное учение не коснётся, жителей просят соблюдать спокойствие.



Сегодня после получения сигнала о начале мероприятий в правительстве республики прошло совещание по постановке задач под руководством заместителя председателя правительства по вопросам безопасности Петра Мордовского и начальника Главного управления МЧС России по Бурятии Александра Маркова.



Штабные учения будут проходить в течение двух суток. В первый день в ходе тренировки особое внимание уделяется оповещению и сбору руководящего состава, постановке учебных задач, уточнению действующих планов по защите населения. Практические мероприятия в первый тренировочный день не предусмотрены.



Во второй день, 2 октября, согласно вводной, в реке Селенга в районе Улан-Удэ повысился уровень воды. На острове Комсомольский состоятся практические мероприятия: от эвакуации населения на плавсредствах до смотра сил и средств задействованных в ликвидации условной ЧС.



