В Улан-Удэ пройдёт региональный этап всероссийского фольклорного конкурса
Казачьи творческие коллективы, исполнители Бурятии и Забайкальского края примут участие в I региональном этапе всероссийского фольклорного конкурса «Казачий круг», который продлится с 4 по 5 октября в Улан-Удэ. Конкурсный просмотр участников состоится в колледже искусств имени П. И. Чайковского 4 октября с 10:00. 5 октября в 15:00 в рамках фестиваля болельщиков чемпионата мира по боксу среди женщин на главной площади столицы республики пройдёт гала-концерт «Пой, душа казачья!» с участием лучших казачьих коллективов.
Зрители и специалисты познакомятся с региональными особенностями самобытной казачьей культуры и традиций. Конкурс «Казачий круг» станет творческой площадкой для сохранения единого культурного пространства и укрепления межрегионального сотрудничества в сфере культуры казаков. Как сообщает пресс-служба минкультуры республики, конкурс включён в государственную программу «Реализация государственной национальной политики».
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Казаки Бурятии и Забайкалья соберутся на «Казачий круг»
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