Учителей Бурятии приглашают провести в своих школах интерактивную экологическую игру «Будущее Байкала»
Цель этой игры – в увлекательном формате рассказать школьникам об экологических проблемах, угрожающих озеру Байкал, и представить способы их решения, сообщает Движение ЭКА.
В ходе игры школьники узнают, чем уникально озеро Байкал и что ему угрожает, и почему для всего человечества важно оберегать этот природный объект. Игра состоит из трёх этапов, в рамках которых участникам предстоит пройти шесть тематических станций и заработать игровую валюту «байо», символизирующую добрые намерения и знания, и вложить её в создание чистого будущего Байкала.
Выполняя задания игры, школьники учатся решать экологические проблемы Байкала на разных уровнях: строят очистное сооружение и учатся беречь воду от загрязнения, охраняют леса от пожаров, а животных - от браконьеров, выводят формулу грамотного обращения с мусором и тренируются в сортировке отходов и предотвращении их образования.
Учителя могут провести игру в своем классе, для параллели или для всей школы. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте будущеебайкала.рф и бесплатно получить полный комплект материалов для проведения игры, который содержит методический гид, сценарий, вводный видеоролик, карточки и материалы для выполнения заданий.
После проведения игры все учителя, приславшие отзыв о проведённом занятии и фотоотчёт, получат именной диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. А лучшие фотографии с мероприятий будут размещены на сайте проекта.
Игра «Будущее Байкала» проводится в рамках серии экологических уроков о Байкале, которая стартовала в сентябре 2017 года. Сегодня к проекту присоединились уже около 10 тысяч учителей из всех регионов России. В уроках приняли участие более 140 тысяч школьников.
Школьники Бурятии сыграют в игру «Будущее Байкала»
Общество, Фото:
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