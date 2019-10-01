Улан-удэнцы перенесли на руках машину, застрявшую на трамвайных путях

Спешащие на работу горожане решили помочь водителю
Сегодня утром на улице Сахьяновой «Toyota Mark II Blit» застряла на трамвайных рельсах. Из-за этого машина препятствовала проезду трамвая.
Улан-удэнцы, вышедшие из трамвая, решили помочь нерадивому водителю. Несколько мужчин на руках перенесли иномарку. Горожане подняли заднюю часть машины и убрали с рельсов, затем водитель «дал назад» и съехал с рельсов.
Машина застряла из-за того, что водитель решил проехать по перекрытой дороге.
Участок дороги на улице Сахьяновой перекрыт бетонным ограждением, но некоторые водители, не желая ехать в объезд, проезжают в промежутке между ограждением - как раз по трамвайной линии.
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