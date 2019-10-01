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Жительнице Бурятии неправомерно отказали в увеличении пенсии

Жительнице Бурятии неправомерно отказали в увеличении пенсии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Права пенсионерки были восстановлены по иску Гусиноозёрского межрайонного прокурора

Жительница Селенгинского района обратилась в пенсионный орган за перерасчётом страховой пенсии по старости. В повышении размера выплаты ей отказано по причине неподтверждения занятости в сфере ветеринарного обслуживания.

При рассмотрении жалобы женщины Гусиноозёрская межрайонная прокуратура нашла архивные и другие документы о её работе в области сельского хозяйства в период с 1976 года по 2019 год. Такая продолжительная трудовая деятельность давала женщине право на увеличение размера пенсии.

Исковое заявление прокурора о признании незаконным отказа в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

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