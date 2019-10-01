Права пенсионерки были восстановлены по иску Гусиноозёрского межрайонного прокурора
Жительница Селенгинского района обратилась в пенсионный орган за перерасчётом страховой пенсии по старости. В повышении размера выплаты ей отказано по причине неподтверждения занятости в сфере ветеринарного обслуживания.
При рассмотрении жалобы женщины Гусиноозёрская межрайонная прокуратура нашла архивные и другие документы о её работе в области сельского хозяйства в период с 1976 года по 2019 год. Такая продолжительная трудовая деятельность давала женщине право на увеличение размера пенсии.
Исковое заявление прокурора о признании незаконным отказа в перерасчёте размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости удовлетворено.
Решение суда не вступило в законную силу, сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
Жительнице Бурятии неправомерно отказали в увеличении пенсии
Общество, Фото:
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Права пенсионерки были восстановлены по иску Гусиноозёрского межрайонного прокурора
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