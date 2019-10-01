На очереди – Нижний Саянтуй
В Бурятии продолжается массовое уточнение границ земельных участков. С 11 сентября по 25 декабря комплексные кадастровые работы пройдут в селе Нижний Саянтуй в границах ДНТ «Юрьевка». Об этом сообщили в пресс-службе управления Росреестра по Бурятии.
Проведение комплексных кадастровых работ поможет внести недостающие сведения в ЕГРН, и избежать гражданам неправомерных налогов, споров по границам земельных участков и злоупотреблений со стороны недобросовестных владельцев недвижимости.
Первыми в республике работы по массовому уточнению границ земельных участков начали проводить в Тарбагатайском районе в границах ДНТ «Васюки» и ДНП «Черемушки».
В Бурятии идёт массовое уточнение границ земельных участков
Общество, Фото:
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