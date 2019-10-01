Нововведение повысит качество оценки навыков и умений водителей
Госавтоинспекция даст возможность будущим автомобилистам оспорить результаты экзаменов на получение водительских прав. Соответствующий проект закона уже внесен на рассмотрение в правительство. Об этом рассказал глава ГИБДД России Михаил Черников в интервью ТАСС.
- Проектом постановления вводится механизм аннулирования результатов проведенных экзаменов, который позволит, например, отменить отрицательную оценку в случае удовлетворения жалобы на неправомерные действия экзаменатора во время проведения экзамена, — рассказал он.
По словам главы ГИБДД, это нововведение должно повысить качество оценки навыков и умений, которые будущие водители приобретают в процессе обучения в автошколе.
Кроме того, Госавтоинспекция хочет ввести запрет на обмен иностранных водительских удостоверений на российские без обучения в автошколе и сдачи экзаменов, а также лишить выпускников автошкол возможности сдавать экзамен на права в любом подразделении ГИБДД, уточняет ТАСС.
Будущие водители смогут оспорить результаты экзаменов
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