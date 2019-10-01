Студенты получили профессию «Проводник пассажирского вагона 3 разряда» благодаря проекту «Байкальский экспресс»
Бурятское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» реализовало социальный проект для молодёжи «Байкальский экспресс». На проект был выделен грант минспорта Бурятии.
Летом профессиональную подготовку прошли 50 человек. Членами студенческого отряда проводников стали представители различных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования Улан-Удэ. Они бесплатно получили рабочую профессию «Проводник пассажирского вагона 3 разряда».
Проект направлен на создание условий для возрождения направления студенческих отрядов проводников в Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.
- Реализация проекта, позволила выстроить необходимую систему, практику, традиции и отношение молодежи к труду на железной дороге для ежегодного продолжения организации и трудоустройства молодежи на железную дорогу в отряды проводников на грядущие 5 лет, - отмечают организаторы.
В Бурятии 50 студентов стали проводниками
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Общество, 01.10.2019
Сегодня ожидаются дожди и мокрый снег
В Нижнеангарске состоялось открытие именной парты выпускника местной школы
Сборная области заняла первое место на отборочных соревнованиях в Подмосковье
Девочек назвали Гэрэл и Гиляна
У них два призовых места в программе «Ката»
Ребята стали сильнейшими среди сельских школ в легкоатлетическом четырёхборье
Запрет на прогулки без сопровождения взрослых будет действовать с 22:00
Контест и шоу состоятся на главной площади города
Им досталось всё «золото» турнира
Участников мероприятия будет кормить полевая кухня
Работы по оптимизации теплосети в посёлке будут продолжаться до 10 октября
Сборная стала первой в общекомандном зачёте, завоевав 10 медалей
На деревьях в лесу Кабанского района «гирляндой» висит женское бельё
В республике утверждён план мероприятий по проведению Дня пожилого человека
Они завоевали «бронзу» в малой шведской эстафете