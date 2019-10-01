В Бурятии 50 студентов стали проводниками

Студенты получили профессию «Проводник пассажирского вагона 3 разряда» благодаря проекту «Байкальский экспресс»



Бурятское региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организацией «Российские студенческие отряды» реализовало социальный проект для молодёжи «Байкальский экспресс». На проект был выделен грант минспорта Бурятии.



Летом профессиональную подготовку прошли 50 человек. Членами студенческого отряда проводников стали представители различных учебных заведений высшего и среднего профессионального образования Улан-Удэ. Они бесплатно получили рабочую профессию «Проводник пассажирского вагона 3 разряда».



Проект направлен на создание условий для возрождения направления студенческих отрядов проводников в Бурятии, сообщает пресс-служба минспорта республики.



- Реализация проекта, позволила выстроить необходимую систему, практику, традиции и отношение молодежи к труду на железной дороге для ежегодного продолжения организации и трудоустройства молодежи на железную дорогу в отряды проводников на грядущие 5 лет, - отмечают организаторы.

