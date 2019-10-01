Сегодня ожидаются дожди и мокрый снег
По данным Бурятского Гидрометцентра, 1 октября в республике днём местами небольшие осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Ветер северо-западный 6-11, местами 14-19 м/с.
Температура днём +8,+13, по северу +2,+7.
В Улан-Удэ днём без существенных осадков. Ветер северо-западный 10-15 м/с. Температура днём +8,+10.
Первый день октября в Бурятии будет холодным
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