Жителей Бурятии насмешило развешанное в лесу бельё

Сегодня в популярном паблике «Аноним 03» появился удивительный пост. Один из подписчиков поделился фотографиями из Селенгинска. На снимках изображен лес, но примечателен один факт – между деревьями на веревке висит женское белье. На другой фотографии бюстгальтеры прямо-таки «надеты» на ствол дерева.



