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Жителей Бурятии насмешило развешанное в лесу бельё

Жителей Бурятии насмешило развешанное в лесу бельё
Общество,  Фото:"Аноним 03"
На деревьях в лесу Кабанского района «гирляндой» висит женское бельё

Сегодня в популярном паблике «Аноним 03» появился удивительный пост. Один из подписчиков поделился фотографиями из Селенгинска. На снимках изображен лес, но примечателен один факт – между деревьями на веревке висит женское белье. На другой фотографии бюстгальтеры прямо-таки «надеты» на ствол дерева.


Автор публикации отметил: «Лесные гулянки у кого-то удались». Пост просмотрели уже более 4 тысячи раз.

12 бюстгальтеров разных цветов и размеров очень впечатлили улан-удэнцев: «так много вопросов и так мало ответов», - отметил один из подписчиков.

Пользователи Сети пытаются остроумно пошутить на тему «гуляний» в Кабанском районе:

«Коллекционер? Или…», «Больше на забавы маньяка похоже», «Праздничная гирлянда», «Обряд, наверное, делали. На увеличение груди», «Шабаш ведьм?», - предположили подписчики.

Как сообщал «Байкал-Daily», в 2015 году в 100-х кварталах улан-удэнцы увидели несколько метровых кукол, развешанных на деревьях. Странная находка не на шутку напугала жителей. Многие даже окрестили это «ритуальным жертвоприношением» и начали сравнивать город с Сайлент хиллом. Некоторые из улан-удэнцев специально ехали на это жуткое место, чтобы пощекотать нервы и устроить фотосессию на фоне «ведьминого леса».

Секрет таинственных кукол был раскрыт спустя неделю. Как выяснилось, кукол в мусоре нашла молодая улан-удэнка. Она решила оставить их на видном месте, не подозревая, что напугает весь город.

Лес
 
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