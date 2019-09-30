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Бурятские борцы отправятся на турнир в Красноярск

Бурятские борцы отправятся на турнир в Красноярск
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Турнир будет на призы экс-чемпиона Европы Заура Батаева

В Красноярске с 3 по 5 октября в «Академии борьбы имени Д.Г. Миндиашвили» пройдёт открытый краевой турнир по вольной борьбе на призы заслуженного мастера спорта России, чемпиона Европы 2002 года, призёра чемпионата мира-2002 Заура Батаева. В турнире примут участие юниоры 2000-2002 г.р., сообщает паблик «Борцы Бурятии».

Состав сборной Бурятии:

Старший тренер среди юниоров — Баяр Цыренов Баяр

57 кг.
Жамсаранов Чимит
Баяндуев Жаргал

61 кг.
Дашиев Ананда
Мункуев Алдар
Митрошин Дмитрий
Цыренжапов Дамдин

65 кг.
Власенко Андрей

70 кг.
Жаргалов Никита
Банзаракцаев Буянто
Цыренжапов Чингис

74 кг.
Огдонов Василий
Шадапов Буянто
Батуев Зоригто

79 кг.
Елбаскин Артур
Бодиев Тумэн

97 кг.
Бакшеев Амгалан

спорт вольная борьба
 
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