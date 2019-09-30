Также в выходные пройдёт митинг, посвящённый пожилым, на площади имени Ленина
С 1 по 6 октября в Чите пройдут мероприятия, посвящённые Дню пожилых людей.
1 октября в 12:00 – Концерт хора «Вдохновение» в госпитале для ветеранов.
1 октября в 14:30 – Концерт ансамбля «Лунный свет» в КСЦ «Авиатор».
1 октября в 15:00 – Концерт «Осень – золотая пора» хора «Красная гвоздика» в дежурной части полиции посёлка Песчанка.
1 октября с 15:00 – Акция «День права для пожилого человека...» на железнодорожном вокзале станции Чита-2.
1 октября в 16:00 – Вечер отдыха для пожилых людей «По волнам моей памяти» в КДЦ «Спутник».
1 октября в 17:00 – Праздничное мероприятие в ДМШ № 4.
2 октября в 16:00 – Концерт театра песни и танца «Забайкалье» в КДЦ «Спутник».
3 октября в 18:00 – Концерт в ДШИ № 3.
6 октября с 12:00 до 13:00 – Митинг на площади имени Ленина.
Помимо этого, в эти дни на площади Ленина состоятся смотр сил гражданской обороны (1 октября с 12:00 до 14:00) и юбилей Суворовского училища (3 октября с 9:00 до 12:00). 5 октября с 18:00 до 23:00 День астрономии отметят на мемориале боевой и трудовой славы забайкальцев, сообщает пресс-служба комитета культуры администрации Читы.
Возрастное ограничение 6+
День пожилых людей в Чите отметят концертами и акцией
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