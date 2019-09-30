В Бурятии дети очистили лес от мусора

В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Кабанского лесничества и лесхоза убрались в лесу
В Кабанском районе, вблизи сел Степной Дворец и Ранжурово лесники провели уборку в лесу и местах отдыха. Помочь лесникам решили ребята из Степно-Дворецкой школы. Дети искали мусор старательно, ведь в траве и опавших листьях заметить фантики или целлофановые пакеты – нелегко.
Совместными усилиями участники акции собрали более 30 мешков мусора: пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты, бумагу.
- Эта территория пользуется популярностью у местных жителей, которые любят проводить свободное время на природе. К сожалению, не все отдыхающие убирают за собой мусор. Мы хотим показать людям, что чистота в лесу зависит от нас. Только так, все вместе, мы сможем сохранить природу для будущих поколений, - поделились сотрудники лесхоза и лесничества.
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