Коллектив выступал в номинации «Профессионалы»
Смешанный хор колледжа искусств им. Чайковского в окружном этапе всероссийского хорового конкурса занял III место, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.
Коллектив под руководством хормейстера Ольги Поляковой и концертмейстера Олеси Ерастовой выступал в номинации «Профессионалы», в которой состязались хоры высших и средних учебных профессиональных заведений, филармоний и творческих организаций.
В программе коллектива из Бурятии прозвучали произведения Петра Чайковского из оперы «Пиковая дама», Олега Хромушина «Серебряный дождь» и Базыра Цырендашиева «Ёхор».
В конкурсе принимали участие хоры со всего Дальнего Востока.
Хор из Улан-Удэ занял третье место в Хабаровске
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Синоптики прогнозируют завтра снежную погоду
Она самостоятельно прилетела в Бурятию без секунданта и тренера
Подлинность костей подтвердили в РАН
Спортсменки из африканской страны не взяли в Улан-Удэ тёплые вещи
Первые две строчки заняли Москва и Санкт-Петербург
Китайский журналист посетил музей «Тальцы» по дороге на Байкал
В плане подключения многоквартирных домов к теплоснабжению стояло 2126 домов
Активисты Общероссийского народного фронта в Бурятии провели субботники в Бичурском, Заиграевском районах и Улан-Удэ
Завод построили недавно в самом центре села, возле детского сада и школы
Ученикам рассказали о подвигах и буднях военнослужащих
Фотоловушка сняла самку изюбря
Тренировка состоится в ТРЦ «Форум»
Улан-Удэ оставил нападающей сборной Натальи Гончаровой тяжёлое впечатление
Инспекторы ВАИ разобрали наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах
Другое жильё взамен аварийного им так и не предоставили