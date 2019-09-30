Хор из Улан-Удэ занял третье место в Хабаровске

Коллектив выступал в номинации «Профессионалы»



Смешанный хор колледжа искусств им. Чайковского в окружном этапе всероссийского хорового конкурса занял III место, сообщает пресс-служба министерства культуры Бурятии.



Коллектив под руководством хормейстера Ольги Поляковой и концертмейстера Олеси Ерастовой выступал в номинации «Профессионалы», в которой состязались хоры высших и средних учебных профессиональных заведений, филармоний и творческих организаций.



В программе коллектива из Бурятии прозвучали произведения Петра Чайковского из оперы «Пиковая дама», Олега Хромушина «Серебряный дождь» и Базыра Цырендашиева «Ёхор».



В конкурсе принимали участие хоры со всего Дальнего Востока.



