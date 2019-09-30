Горожане строят догадки и шутят
Накануне в паблике «Аноним 03» улан-удэнец поделился фотографиями знаменитого «дерева любви», расположенного на Гостиных рядах. В подписи к снимкам подписчик задал вопрос: «А где замочки?». Действительно, на фотографиях видно, что со скульптуры исчезли почти все замки, которые горожане оставляли в знак любви.
Кованое дерево у Гостиных рядов было установлено во время фестиваля кузнецов 8 сентября 2007 года. Детали к нему были выкованы мастерами-участниками, отсюда и название «Дерево дружбы». Однако в народе это название не прижилось, его чаще называют «дерево любви».
В 2012 году австрийские кузнецы укрепили дерево металлической веткой. Ветвь эта прибыла из колыбели художественной ковки – города Ибзица.
Как сообщал «Байкал-Daily», в июле этого года у дерева отломилась ветка. В 2011 году скульптура падала полностью, вероятнее всего, причиной падения дерева стала ржавчина, которая покрывает его нижнюю часть. Также возможно, что металлический куст просто не выдержал обилия замочков, которые вешали молодожены.
Пользователи Сети активно обсуждают новость: «А толку от них, если эти замочки количество разводов не уменьшают?», «На металлоломе давным-давно», «Опали, осень же», «Тысячи разрушенных семей…».
Одна из подписчиц предположила, что замки срезают, потому что «конструкция стала не выдерживать вес замков, начали ломаться ветки. Тут даже девушка просила её замок спилить, она давно развелась уже».
Некоторые отметили, что идея с замками не самая прогрессивная: «Для меня этот замок вызывает ассоциацию и знак принудительного связывания двух человек. Как в прошлые времена, где родители решали за детей, с кем жить».
В Улан-Удэ с «дерева любви» пропали все замки
Общество, Фото:
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