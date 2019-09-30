В отдалённых микрорайонах Улан-Удэ появятся кинозалы

Специально для этого будут переоборудованы дома культуры



С 2015 года федеральный фонд социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии реализует занимается открытием новых кинозалов в городах с населением до 500 тысяч человек. В них будут показываться национальные фильмы. В апреле 2019 года дома культуры имени Вагжанова и «Авиатор» подали заявки на участие в проекте.



Финансирование в 5 миллионов рублей выиграли 9 участников, в том числе два дома культуры Улан-Удэ.



В сентябре начато модернизирование кинозалов.



В декабре жители этим отдалённых микрорайонов смогут посещать местные кинотеатры. Районные кинотеатры не будут уступать городским, в них планируются показы фильмов в 3D формате, сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

