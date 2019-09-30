Синоптики прогнозируют завтра снежную погоду
По данным Бурятского гидрометцентра, в Бурятии ожидается ухудшение погоды. Оно начнётся уже сегодня, 30 сентября, по юго-западу республики, Прибайкалью и северу. Ночью 1 октября непогода распространится на остальную часть Бурятии. Ожидаются осадки в виде дождя с переходом в мокрый снег.
Снег выпадет в том числе по юго-западу и северу. Также прогнозируется усиление ветра до 19 м/с.
В ГУ МЧС по Бурятии уточняют, что на перевалах автодорог будет гололедица и накаты.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 сентября, в день выборов, в Прибайкальском районе уже неожиданно выпадал снег.
В Бурятию придёт непогода со снегом
Общество, Фото:
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