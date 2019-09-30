Они завоевали «бронзу» в малой шведской эстафете
С 26 по 27 сентября в Южно-Сахалинске прошло первенство Дальневосточного Федерального округа среди эстафетных команд на призы международной компании «Сахалин – 1» среди юношей и девушек до 18 лет.
Команда Забайкальского края, выступающая в составе Вадима Типтева, Софьи Демченко, Дениса Шимановского и Ангелины Алфёровой завоевала бронзовую медаль в малой шведской эстафете 400+300+200+100 метров, уступив командам Хабаровского края и Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.
Забайкальские легкоатлеты стали призёрами первенства ДФО
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