Забайкальские легкоатлеты стали призёрами первенства ДФО

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Забайкальского края

Они завоевали «бронзу» в малой шведской эстафете



С 26 по 27 сентября в Южно-Сахалинске прошло первенство Дальневосточного Федерального округа среди эстафетных команд на призы международной компании «Сахалин – 1» среди юношей и девушек до 18 лет.



Команда Забайкальского края, выступающая в составе Вадима Типтева, Софьи Демченко, Дениса Шимановского и Ангелины Алфёровой завоевала бронзовую медаль в малой шведской эстафете 400+300+200+100 метров, уступив командам Хабаровского края и Сахалинской области. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Забайкалья.

