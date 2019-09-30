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Иркутские каратисты вернулись с чемпионата Сибири с медалями

Иркутские каратисты вернулись с чемпионата Сибири с медалями
Общество,  Фото:пресс-служба администрации города Иркутска
У них два призовых места в программе «Ката»

На чемпионате Сибирского Федерального округа по каратэ, который состоялся в Новосибирске 27 сентября, иркутские спортсмены завоевали два призовых места. В возрастной группе 18 лет и старше в программе «Ката» победил представитель Иркутска Денис Волохов, замкнул тройку призёров братчанин Сергей Петрук. Теперь ребята примут участие в чемпионате России.

Как сообщает пресс-служба администрации города Иркутска, также в Новосибирске с 27 по 29 сентября прошли всероссийские соревнования по каратэ на «Кубок маршала Покрышкина», в котором участвовали около 800 спортсменов из Иркутской, Кемеровской, Тюменской, Саратовской, Свердловской, Новосибирской, Орловской, Сахалинской областей, Приморского, Красноярского и Алтайского краев, Татарстана, а также команды из Австрии.

- От Иркутской области выступали 14 спортсменов, и все продемонстрировали достойный уровень. Из пятерых иркутян четверо вернулись с медалями. По программе «Ката» в индивидуальном зачёте победу одержал Денис Волохов из Иркутска, в групповом зачёте также в тройку лидеров вошли иркутяне. Третье место заняли Максим Левченко, Матвей Мешков и Владимир Портнов, – прокомментировал результаты президент федерации каратэ Иркутской области Сергей Волохов.
спорт каратэ чемпионат Сибири Иркутск
 
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