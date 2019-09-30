В Иркутске для детей продлён «комендантский час»

Запрет на прогулки без сопровождения взрослых будет действовать с 22:00



С 1 октября в Иркутске несовершеннолетним без сопровождения родителей или законных представителей будет запрещено находиться в общественных местах с 22:00 до 6 часов утра. В летний период ограничения действовало с 23:00.



Как сообщает пресс-служба администрации города со ссылкой на департамент образования, норма действует в соответствии с законом Иркутской области «Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области».



В список мест, где запрещено находиться детям без сопровождения взрослых, входят улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт общего пользования, интернет-клубы, строительные площадки, крыши, чердаки, подвалы и другие общественные места. Этим же законом лицам, не достигшим 18 лет, запрещено находиться в местах для развлечений и досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции.



В случае обнаружения ребёнка в ночное время без сопровождения законных представителей, полиция устанавливает его личность, адрес проживания, телефон, данные о родителях. После этого комиссия по делам несовершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении законных представителей к административной ответственности. В отношении физических лиц предусмотрены штрафы в размере от 300 до 500 рублей.

