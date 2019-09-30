Иркутские боулеры успешно выступили на всероссийских соревнованиях

Им досталось всё «золото» турнира



Спортсмены Иркутской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по боулингу, которые с 24 по 28 сентября проводились в боулинг-центре «7 Миля» в Иркутске.



В личном зачёте среди мужчин и женщин, в командных соревнованиях среди мужчин все призовые места заняли представители Иркутской области. Так, у мужчин золотую медаль завоевал Антон Красноштанов, серебряную медаль выиграл Виктор Юргин, бронзовую награду вручили Михаилу Семёнову. У женщин победила Мария Зорина, второй стала Елена Киселевич, замкнула тройку призёров Ольга Хвостова. В командных соревнованиях победу одержали Антон Красноштанов, Антон Шаров и Никита Кошелев. Второе место заняли Леонид Усов, Юрий Гречушкин и Дмитрий Коршунов. На третьем месте оказались Максим Панасенко, Евгений Рупасов и Борис Сафронович.



Среди женщин в командных соревнованиях лидировали представительницы Иркутской области Ольга Хвостова, Екатерина Причко и Елизавета Андреева. Второе место заняли спортсменки Хабаровского края Оксана Киселёва, Ирина Кондрашова и Тамара Попова. Третьими стали Елена Карелина, Жанна Самойлихина и Екатерина Садетдинова из Красноярского края.



В парных соревнованиях спортсмены Приангарья также сохранили свое лидерство. Среди мужчин в парных соревнованиях победу одержали Николай Лаптев и Евгений Пирогов, серебряными призёрами стали Дмитрий Коршунов и Михаил Семёнов, бронзовыми – Евгений Вайнер и Александр Терехов. Среди смешанных пар победили Василий Иванов и Ольга Хвостова, второе место заняли Владимир Рангин и Екатерина Причко, третье – Борис Сафронович и Елена Киселевич.



В парных соревнованиях среди женщин золотые медали завоевали Елена Киселевич и Мария Зорина (Иркутская область), серебряные медали достались Тамаре Поповой и Оксане Киселевой (Хабаровский край), бронзовые награды взяли Наталья Бадина и Ольга Николаева (Алтайский край). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Приангарья.

