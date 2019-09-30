Им досталось всё «золото» турнира
Спортсмены Иркутской области успешно выступили на всероссийских соревнованиях по боулингу, которые с 24 по 28 сентября проводились в боулинг-центре «7 Миля» в Иркутске.
В личном зачёте среди мужчин и женщин, в командных соревнованиях среди мужчин все призовые места заняли представители Иркутской области. Так, у мужчин золотую медаль завоевал Антон Красноштанов, серебряную медаль выиграл Виктор Юргин, бронзовую награду вручили Михаилу Семёнову. У женщин победила Мария Зорина, второй стала Елена Киселевич, замкнула тройку призёров Ольга Хвостова. В командных соревнованиях победу одержали Антон Красноштанов, Антон Шаров и Никита Кошелев. Второе место заняли Леонид Усов, Юрий Гречушкин и Дмитрий Коршунов. На третьем месте оказались Максим Панасенко, Евгений Рупасов и Борис Сафронович.
Среди женщин в командных соревнованиях лидировали представительницы Иркутской области Ольга Хвостова, Екатерина Причко и Елизавета Андреева. Второе место заняли спортсменки Хабаровского края Оксана Киселёва, Ирина Кондрашова и Тамара Попова. Третьими стали Елена Карелина, Жанна Самойлихина и Екатерина Садетдинова из Красноярского края.
В парных соревнованиях спортсмены Приангарья также сохранили свое лидерство. Среди мужчин в парных соревнованиях победу одержали Николай Лаптев и Евгений Пирогов, серебряными призёрами стали Дмитрий Коршунов и Михаил Семёнов, бронзовыми – Евгений Вайнер и Александр Терехов. Среди смешанных пар победили Василий Иванов и Ольга Хвостова, второе место заняли Владимир Рангин и Екатерина Причко, третье – Борис Сафронович и Елена Киселевич.
В парных соревнованиях среди женщин золотые медали завоевали Елена Киселевич и Мария Зорина (Иркутская область), серебряные медали достались Тамаре Поповой и Оксане Киселевой (Хабаровский край), бронзовые награды взяли Наталья Бадина и Ольга Николаева (Алтайский край). Об этом сообщает пресс-служба минспорта Приангарья.
Иркутские боулеры успешно выступили на всероссийских соревнованиях
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Участников мероприятия будет кормить полевая кухня
Работы по оптимизации теплосети в посёлке будут продолжаться до 10 октября
Сборная стала первой в общекомандном зачёте, завоевав 10 медалей
На деревьях в лесу Кабанского района «гирляндой» висит женское бельё
В республике утверждён план мероприятий по проведению Дня пожилого человека
Они завоевали «бронзу» в малой шведской эстафете
Также в выходные пройдёт митинг, посвящённый пожилым, на площади имени Ленина
Участник Великой Отечественной войны из Бурятии вернулся на родину почти 80 лет спустя
Турнир будет на призы экс-чемпиона Европы Заура Батаева
Мемориальной доской почтили память сотрудника Сергея Балдаева
В городе Кстово Нижегородской области завершилось первенство России по боевому самбо среди юниоров до 20 лет
Открытие набережной состоялось в Ангарске 29 сентября
Расписание движения пассажирского поезда № 150 Иркутск – Улан-Удэ временно изменится 1 октября
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Кабанского лесничества и лесхоза убрались в лесу
Коллектив выступал в номинации «Профессионалы»