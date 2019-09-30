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В Забайкалье пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога

В Забайкалье пятилетний мальчик выкопал кости древнего носорога
Общество, 
Подлинность костей подтвердили в РАН

Пятилетний мальчик в городе Петровск-Забайкальский Забайкальского края нашёл кости и зубы жившего более десяти тысяч лет назад шерстистого носорога в куче привезённого для благоустройства песка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на маму ребёнка Дарью Леснову.

Подлинность костей подтвердил член Палеонтологического общества при Российской академии наук палеозоолог Алексей Бондарев.

- В городе Петровск-Забайкальский около Дворца культуры и спорта привезли песок для благоустройства. Мой сын любит в раскопки играть. Он сначала бегал по куче, потом споткнулся о что-то твердое и начал копать. Откопал часть черепа, зубы, кости. У нас семья врачей, мы сначала подумали, что это кости крупного рогатого скота. Но позже я отважилась, сфотографировала эти фрагменты и отправила фотографии на палеонтологический форум. Эксперты подтвердили предположение о том, что это останки древнего животного — шерстистого носорога, — рассказала мама ребёнка.

Директор краеведческого музея города Петровск-Забайкальский Светлана Номоконова отметила, что пока найденные фрагменты не прошли экспертизу, уточняет РИА Новости.

археология
 
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