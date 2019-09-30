Сборная стала первой в общекомандном зачёте, завоевав 10 медалей
Спортсмены Иркутской области завоевали десять медалей на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин, который с 25 по 28 сентября состоялся во дворце спорта «Труд» в Иркутске. В турнире приняли участие сильнейшие боксеры из девяти сибирских регионов, которые боролись за путёвки на чемпионат страны.
Боксёры Приангарья выиграли три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Обладателями золотых наград стали Денис Шевчук (весовая категория 69 кг), Егор Шапочанский (75 кг) и Денис Савицкий (81 кг). Серебряные медали взяли Тумэн Домбаев (57 кг) и Тимофей Каверин (81 кг). Бронзовые медали получили Антон Ветров (52 кг), Артём Векуа (63 кг), Александр Литвинов (63 кг), Василий Зверян (91 кг) и Вадим Ермолов (свыше 91 кг).
По итогам соревнований сборная Иркутской области заняла первое место в общекомандном зачёте. На втором месте оказалась команда Кемеровской области, на третьем – Новосибирской области. Иркутский спортсмен Денис Шевчук признан лучшим боксёром.
Денис Шевчук, Егор Шапочанский и Денис Савицкий выиграли путёвки на чемпионат России по боксу среди мужчин, который с 7 по 15 ноября пройдёт в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
Иркутская область победила на чемпионате Сибири по боксу
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В республике утверждён план мероприятий по проведению Дня пожилого человека
Они завоевали «бронзу» в малой шведской эстафете
Также в выходные пройдёт митинг, посвящённый пожилым, на площади имени Ленина
Участник Великой Отечественной войны из Бурятии вернулся на родину почти 80 лет спустя
Турнир будет на призы экс-чемпиона Европы Заура Батаева
Мемориальной доской почтили память сотрудника Сергея Балдаева
В городе Кстово Нижегородской области завершилось первенство России по боевому самбо среди юниоров до 20 лет
Открытие набережной состоялось в Ангарске 29 сентября
Расписание движения пассажирского поезда № 150 Иркутск – Улан-Удэ временно изменится 1 октября
В рамках акции «Живи, лес!» сотрудники Кабанского лесничества и лесхоза убрались в лесу
Коллектив выступал в номинации «Профессионалы»
Горожане строят догадки и шутят
Специально для этого будут переоборудованы дома культуры
Синоптики прогнозируют завтра снежную погоду
Она самостоятельно прилетела в Бурятию без секунданта и тренера