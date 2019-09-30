Иркутская область победила на чемпионате Сибири по боксу

Общество, Фото: пресс-служба министерства спорта Иркутской области

Сборная стала первой в общекомандном зачёте, завоевав 10 медалей



Спортсмены Иркутской области завоевали десять медалей на чемпионате Сибирского федерального округа по боксу среди мужчин, который с 25 по 28 сентября состоялся во дворце спорта «Труд» в Иркутске. В турнире приняли участие сильнейшие боксеры из девяти сибирских регионов, которые боролись за путёвки на чемпионат страны.



Боксёры Приангарья выиграли три золотые, две серебряные и пять бронзовых медалей. Обладателями золотых наград стали Денис Шевчук (весовая категория 69 кг), Егор Шапочанский (75 кг) и Денис Савицкий (81 кг). Серебряные медали взяли Тумэн Домбаев (57 кг) и Тимофей Каверин (81 кг). Бронзовые медали получили Антон Ветров (52 кг), Артём Векуа (63 кг), Александр Литвинов (63 кг), Василий Зверян (91 кг) и Вадим Ермолов (свыше 91 кг).



По итогам соревнований сборная Иркутской области заняла первое место в общекомандном зачёте. На втором месте оказалась команда Кемеровской области, на третьем – Новосибирской области. Иркутский спортсмен Денис Шевчук признан лучшим боксёром.



Денис Шевчук, Егор Шапочанский и Денис Савицкий выиграли путёвки на чемпионат России по боксу среди мужчин, который с 7 по 15 ноября пройдёт в Самаре. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.

