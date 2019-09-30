В школе на севере Бурятии появилась парта героя

Общество, Фото: пресс-служба администрации Северо-Байкальского района

В Нижнеангарске состоялось открытие именной парты выпускника местной школы



27 сентября учащиеся Нижнеангарской средней школы в Северо-Байкальском районе Бурятии с особым волнением ждали открытия парты Героя Советского Союза, выпускника школы, лётчика-испытателя Александра Тюрюмина. Теперь школьники смогут ознакомиться с героизмом своего земляка при помощи смартфона. На парте размещен QR-код для мобильных устройств. Его можно отсканировать, после чего попасть на официальный портал, где представлена информация о героях.



- Открытие «Парты Героя» – важное событие не только для школы, но и для всего района, – обратился к школьникам один из почётных гостей торжества, глава района Игорь Пухарев. – Ребята, вам есть с кого брать пример. Выпускник вашей школы, лётчик-космонавт Александр Тюрюмин установил 25 мировых рекордов на Ил-76 и 18 — на Ил-86. Он никогда не довольствовался малым, а стремился достичь вершин в своей профессии.



Эмоциональный окрас торжеству придали выступления учащихся четвёртых классов и юнармейцев 8 «А» класса. Они читали стихи, рассказывали биографию Александра Тюрюмина, о том, как отважный лётчик чудом остался жив при испытании опытного образца Ил-62. Спасая своих товарищей и самолёт, он получил многочисленные травмы, путём героических усилий он тогда спас своих коллег. Также они исполнили песню про пилотов «Первым делом самолёты».



Право сидеть за именной партой нужно заслужить отличными оценками и активным участием в общественной жизни района. Самыми первыми его получили учащиеся 4 «А» класса Николай Елшин и Анастасия Каурцева. Именно их класс по итогам учебной деятельности в прошлом году признан самым лучшим классом в звене начальной школы.



Как сообщает пресс-служба администрации Северо-Байкальского района, основная цель всероссийского проекта «Парта Героя» – формирование у детей и подростков уважительного отношения к истории Отечества, героическому прошлому и настоящему нашей страны, героям боевых действий и доблестного труда на примере героических образов ветеранов, участников Великой Отечественной войны, участников боевых действий и ветеранов труда.



Справка



Александр Михайлович Тюрюмин — Герой Советского Союза (1976), заслуженный лётчик-испытатель СССР (1974), мастер спорта СССР международного класса (1983). Родился в 1928 году в деревне Чанчур Иркутской области. С 1935 по 1946 год жил в Нижнеангарске. После окончания лётного училища работал в гражданской авиации. В 1960 году окончил школу лётчиков-испытателей в Жуковском, после чего работал в научно-исследовательском институте гражданской авиации лётчиком-испытателем. Участвовал в госиспытаниях самолётов Ил-18, Ил-62, Ил-62М, А-50, Ил-76, Ил-38, Ил-86. В 1965 году чудом выжил после катастрофы на испытаниях Ил-62. В 1970-х годах провёл испытания по отработке десантирования людей и грузов с самолёта Ил-76. Установил 43 мировых авиационных рекорда.

