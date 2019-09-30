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Китайская газета написала, почему на Байкале ещё живут в деревянных домах

Китайская газета написала, почему на Байкале ещё живут в деревянных домах
Общество, 
Китайский журналист посетил музей «Тальцы» по дороге на Байкал

Китайская газета «Baijiahao» выпустила материал о жизни сибиряков в условиях 40-градусного мороза. Журналист из Поднебесной побывал в архитектурно-этнографическом музее «Тальцы», который расположен на правом берегу Ангары по дороге от Иркутска к Байкалу.

- Он расположен недалеко от озера Байкал. На самом деле это музей под открытым небом, который был собран из старых сибирских деревянных домов, перенесённые сюда во время строительства Иркутского водохранилища, - пишет журналист.

Автор материала рассказывает о местных достопримечательностях и почему жители сибирских деревень предпочитают строить дома из дерева.

- Древесина является очень теплоизоляционным материалом. Говорят, что эффективность изоляции в 16 раз выше, чем у бетона. В Сибири, где много лесных ресурсов, больше нет более подходящего здания, чтобы противостоять холоду, чем деревянный дом. Толстая древесина удерживает тепло и в доме разводится огонь, чтобы люди могли выжить в этот сильный холод, - отмечает автор.

Также журналист пишет о торговле местными жителями байкальской рыбой и конных санях, на которых ездят сотни лет. В статье китайской газеты отмечается, что дети с раннего возраста привыкают к холоду и в морозные зимние дни без проблем играют на улице.
Китай СМИ Байкал
 
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