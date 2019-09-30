Девочек назвали Гэрэл и Гиляна
27 сентября в Бурятии Иволгинский районный отдел ЗАГС зарегистрировал рождение двойни, двух девочек. В семье Пурбуевых появились сёстры Гэрэл и Гиляна.
Ведущий специалист 2 разряда Янжима Батомункуева поздравила счастливых родителей малышек и вручила первые документы – свидетельства о рождении, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.
В Иволгинском районе Бурятии зарегистрировали двойню
Общество, Фото:
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