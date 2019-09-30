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В Иволгинском районе Бурятии зарегистрировали двойню

В Иволгинском районе Бурятии зарегистрировали двойню
Общество,  Фото:пресс-служба управления ЗАГС РБ
Девочек назвали Гэрэл и Гиляна

27 сентября в Бурятии Иволгинский районный отдел ЗАГС зарегистрировал рождение двойни, двух девочек. В семье Пурбуевых появились сёстры Гэрэл и Гиляна.

Ведущий специалист 2 разряда Янжима Батомункуева поздравила счастливых родителей малышек и вручила первые документы – свидетельства о рождении, сообщает пресс-служба ЗАГСа Бурятии.
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