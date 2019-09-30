Работы по оптимизации теплосети в посёлке будут продолжаться до 10 октября
В воскресенье, 29 сентября в домах жителей посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии появилось тепло. Таким образом, на сегодняшний день запущены все 508 котельных в республике.
Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, 2 котельные в Муйском районе стояли на особом контроле в министерстве. Совещания по их запуску проводились ежедневно. В районе работы велись полным ходом, привлекались люди и техника из других организаций. На сегодняшний день котельные запущены, однако работы продолжаются. В посёлке Таксимо ведётся замена дымовой трубы, в Северомуйске продолжаются работы по оптимизации теплосети. Все работы планируется закончить до 10 октября. Перебои с теплом не ожидаются.
В Бурятии запустили последнюю котельную в Северомуйске
Общество, Фото:
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