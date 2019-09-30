В Бурятии запустили последнюю котельную в Северомуйске

Общество, Фото: пресс-служба министерства строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса РБ

Работы по оптимизации теплосети в посёлке будут продолжаться до 10 октября



В воскресенье, 29 сентября в домах жителей посёлка Северомуйск Муйского района Бурятии появилось тепло. Таким образом, на сегодняшний день запущены все 508 котельных в республике.



Как сообщает пресс-служба регионального минстроя, 2 котельные в Муйском районе стояли на особом контроле в министерстве. Совещания по их запуску проводились ежедневно. В районе работы велись полным ходом, привлекались люди и техника из других организаций. На сегодняшний день котельные запущены, однако работы продолжаются. В посёлке Таксимо ведётся замена дымовой трубы, в Северомуйске продолжаются работы по оптимизации теплосети. Все работы планируется закончить до 10 октября. Перебои с теплом не ожидаются.

