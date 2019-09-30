В Бурятии офицеры провели школьникам «Уроки мужества»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

Ученикам рассказали о подвигах и буднях военнослужащих



В Бурятии представители командования танкового, ракетного и соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа провели встречи с учащимися подшефных школ. Военнослужащие организовали для молодых людей «Уроки мужества», посвящённые подвигам солдат, защищавших Отечество во времена Великой Отечественной войны.



Перед началом мероприятий участники почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания.



После чего офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах советских солдат, которые ценой своей жизни совершили героические подвиги и удостоились высших государственных наград.



Также во время встреч со школьниками представители воинских частей округа рассказали ребятам о буднях военнослужащих, особенностях военной профессии, порядке поступления в ВУЗы минобороны России и перспективах военной карьеры, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

