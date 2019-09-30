Ученикам рассказали о подвигах и буднях военнослужащих
В Бурятии представители командования танкового, ракетного и соединения связи общевойскового объединения Восточного военного округа провели встречи с учащимися подшефных школ. Военнослужащие организовали для молодых людей «Уроки мужества», посвящённые подвигам солдат, защищавших Отечество во времена Великой Отечественной войны.
Перед началом мероприятий участники почтили память не вернувшихся с войны солдат минутой молчания.
После чего офицеры рассказали ребятам о значимых подвигах советских солдат, которые ценой своей жизни совершили героические подвиги и удостоились высших государственных наград.
Также во время встреч со школьниками представители воинских частей округа рассказали ребятам о буднях военнослужащих, особенностях военной профессии, порядке поступления в ВУЗы минобороны России и перспективах военной карьеры, сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
В Бурятии офицеры провели школьникам «Уроки мужества»
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Ученикам рассказали о подвигах и буднях военнослужащих
Фотоловушка сняла самку изюбря
Тренировка состоится в ТРЦ «Форум»
Улан-Удэ оставил нападающей сборной Натальи Гончаровой тяжёлое впечатление
Инспекторы ВАИ разобрали наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах
Другое жильё взамен аварийного им так и не предоставили
Также он побывал в байкальском нерпинарии
Женщина продала квартиру и не улучшила свои жилищные условия
Американская семья усовершенствовала традиционное бурятское жилище. ВИДЕО
ОМОН и СОБР Бурятии завершили полевой выход
Волонтёры высадили саженцы на месте бывшей мусорной свалки и там, где были крупные пожары
Участники вживую исполнили хиты известных музыкантов
В лидерах рейтинга по приверженности здоровому образу жизни оказался Кавказ
Кабинеты начальной школы должны быть оснащены раковинами и особыми партами
Мероприятие состоится в конце октября