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Агинские легкоатлеты выиграли всероссийские соревнования в Адлере

Агинские легкоатлеты выиграли всероссийские соревнования в Адлере
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Ребята стали сильнейшими среди сельских школ в легкоатлетическом четырёхборье

С 28 по 29 сентября на территории спорткомплекса «Юность» в городе Адлере Краснодарского края прошёл финал всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных». Участие в нём приняли лучшие юные спортсмены общеобразовательных школ со всех регионов России, в том числе и из Агинского Бурятского округа.

Команда Урда-Агинской средней школы победила на соревнованиях, заняв 1 место с результатом 791 очко среди юношей 2006-2007 годов рождения по группе сельских школ. Как сообщает пресс-служба администрации округа, легкоатлеты Аги уже неоднократно занимали призовые места на этих соревнованиях.
спорт легкая атлетика Агинский Бурятский округ всероссийские соревнования
 
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