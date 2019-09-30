Агинские легкоатлеты выиграли всероссийские соревнования в Адлере

Ребята стали сильнейшими среди сельских школ в легкоатлетическом четырёхборье



С 28 по 29 сентября на территории спорткомплекса «Юность» в городе Адлере Краснодарского края прошёл финал всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных». Участие в нём приняли лучшие юные спортсмены общеобразовательных школ со всех регионов России, в том числе и из Агинского Бурятского округа.



Команда Урда-Агинской средней школы победила на соревнованиях, заняв 1 место с результатом 791 очко среди юношей 2006-2007 годов рождения по группе сельских школ. Как сообщает пресс-служба администрации округа, легкоатлеты Аги уже неоднократно занимали призовые места на этих соревнованиях.

