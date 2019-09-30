Тренировка состоится в ТРЦ «Форум»
Сегодня в торгово-развлекательном центре «Форум» женская сборная России по боксу проведёт открытую тренировку для болельщиков. Начало мероприятия в 16:00. Вход свободный.
Как сообщал «Байкал-Daily», в состав сборной России, которая будет участвовать в чемпионате мира, вошли три спортсменки из Бурятии. Это Людмила Воронцова, Наталья Шадрина и Кристина Ткачёва.
Наталья Шадрина также выбрана капитаном сборной России. ⠀
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Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдёт с 3 по 13 октября в Улан-Удэ.
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Состав команды России:
- до 48 кг – Екатерина Пальцева;
- до 51 кг – Лилия Аетбаева;
- до 54 кг – Карина Тазабекова;
- до 57 кг – Людмила Воронцова;
- до 60 кг – Наталья Шадрина;
- до 64 кг – Екатерина Дынник;
- до 69 кг – Садаат Долгатова;
- до 75 кг – Галина Головченко;
- до 81 кг – Зенфира Магомедова;
- свыше 81 кг – Кристина Ткачёва.
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28 сентября в Улан-Удэ прибыли команды США, Китая, Германии и Австралии. Первые три называются одними из фаворитов турнира.
Сборная России по боксу даст открытую тренировку в Улан-Удэ
Общество, Фото:
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