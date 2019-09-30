Волейболистка сборной России рассказала от отравлении позами в Улан-Удэ

Улан-Удэ оставил нападающей сборной Натальи Гончаровой тяжёлое впечатление



Лучший бомбардир женской сборной России по волейболу по итогам Кубка мира Наталья Гончарова в беседе с журналистом спортивного издания «Спорт Экспресс» рассказал о неприятном опыте пребывания в Улан-Удэ.



Журналист Дмитрий Кузнецов поинтересовался у девушки: «Какой город оставил самое тяжёлое впечатление?». Волейболистка поведала, что во время визита в столицу Бурятии, её сестра отравилась позами.



- Мы были с сестрой, она отравилась после того, как поела местные пельмени — позы. Вот там было тяжело. Я бы не выжила, - смеясь ответила спортсменка.



Также Наталья Гончарова попросила не обижаться жителей Улан-Удэ.



Женская сборная России по волейболу заняла третье место на Кубке мира. Победу одержали китаянки, вторыми стали волейболистки США. До этого женская волейбольная сборная России в последний раз завоевывала медаль (серебро) Кубка мира ещё в 1999 году.



