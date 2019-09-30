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В Бурятии военных обучили навыкам вождения в сложных условиях

В Бурятии военных обучили навыкам вождения в сложных условиях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Инспекторы ВАИ разобрали наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах

В Бурятии свыше 1,5 тысяч военнослужащих-владельцев личного транспорта приняли участие в занятиях, направленных на повышение качества вождения автомобилей в сложных дорожных условиях.

Сотрудники ВАИ (военная автомобильная инспекция) провели с военнослужащими занятия по требованиям безопасности, подготовке автомобилей к эксплуатации и разобрали наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах в ночное время суток и в условиях плохой видимости.

В ближайшее время опытные инструкторы из регионального отдела ВАИ также проведут с военными водителями – военнослужащими по контракту практические занятия по управлению автомобилем при возникновении нештатных ситуаций на дороге, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
военнослужащие
 
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