В Бурятии военных обучили навыкам вождения в сложных условиях

Инспекторы ВАИ разобрали наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах



В Бурятии свыше 1,5 тысяч военнослужащих-владельцев личного транспорта приняли участие в занятиях, направленных на повышение качества вождения автомобилей в сложных дорожных условиях.



Сотрудники ВАИ (военная автомобильная инспекция) провели с военнослужащими занятия по требованиям безопасности, подготовке автомобилей к эксплуатации и разобрали наиболее опасные ситуации, возникающие на дорогах в ночное время суток и в условиях плохой видимости.



В ближайшее время опытные инструкторы из регионального отдела ВАИ также проведут с военными водителями – военнослужащими по контракту практические занятия по управлению автомобилем при возникновении нештатных ситуаций на дороге, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

