Улан-удэнка не оформила «долю» на детей и потратила маткапитал

Женщина продала квартиру и не улучшила свои жилищные условия



В Октябрьском районе Улан-Удэ женщина обратилась в управление пенсионного фонда по республике с заявлением о направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья.



Улан-удэнка обязалась оформить общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми в течение 6 месяцев после снятия обременения.



Однако, вместо этого она продала квартиру и не купила для семьи новую. Женщина потратила деньги на другие цели.



Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины средств материнского капитала. Иск прокурора не рассмотрен, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.

