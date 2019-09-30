Женщина продала квартиру и не улучшила свои жилищные условия
В Октябрьском районе Улан-Удэ женщина обратилась в управление пенсионного фонда по республике с заявлением о направлении средств материнского капитала на погашение основного долга и уплату процентов по кредиту на приобретение жилья.
Улан-удэнка обязалась оформить общую долевую собственность с несовершеннолетними детьми в течение 6 месяцев после снятия обременения.
Однако, вместо этого она продала квартиру и не купила для семьи новую. Женщина потратила деньги на другие цели.
Прокуратура направила в суд исковое заявление о взыскании с женщины средств материнского капитала. Иск прокурора не рассмотрен, сообщает пресс-служба прокуратура Бурятии.
Улан-удэнка не оформила «долю» на детей и потратила маткапитал
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