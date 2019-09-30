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Пара из Америки построила юрту и восхитила соцсети

Пара из Америки построила юрту и восхитила соцсети
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Американская семья усовершенствовала традиционное бурятское жилище. ВИДЕО

Семейная пара из американского штата Орегон Зак и Николь в течение года строили настоящую юрту. Процессом строительства и фотографиями они делились на собственном сайте.


Построенная юрта отличается от традиционной бурятской юрты. Например, «тооно» или специальный деревянный круг на вершине юрты сделан из стекла, а в середине американской юрты – целое строение с чердаком, на котором расположена спальня. Чердак вероятно заменяет «тээнги» - опорные столбы конструкции, которые упираются в круг. Вместо войлока американцы использовали виниловое полотно.

Внешне белая юрта не большая, но в ней вместилась кухня, спальня, гостиная и санузел. В доме современный дизайн, техника и много растений. Вся конструкция стоит на настиле из дров и имеет крыльцо. Электричество и вода подаются в дом с ближайшего населённого пункта, так что жилье полностью благоустроено.


Юрта с качественной отделкой обошлась семье в 65 тысяч долларов (примерно 4 миллиона 160 тысяч рублей, площадь юрты составила около 67 квадратных метров.

Пользователей Сети со всего мира впечатлила такая современная и комфортная юрта: «Я готов платить 100 тысяч в месяц, чтобы жить там», «Выглядит отлично! Правда, беспокоюсь о безопасности», «Это идеально! Продайте мне».

Чуть более чем за неделю видео набрало более 2,2 миллионов просмотров на YouTube.


США юрта
 
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