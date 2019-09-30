ОМОН и СОБР Бурятии десантировались с вертолёта

Одним из главных этапов полевого выхода стало десантирование с вертолёта Ми-8 посадочным и беспосадочным способом. Затем сотрудники выдвигались в заданный район для обнаружения и обезвреживания условных противников.





Все поставленные перед личным составом учебные задачи в ходе комплексных занятий были успешно выполнены.









10 дней бойцы ОМОН и СОБР отрабатывали профессиональные навыки и слаженность подразделений в составе групп при проведении специальных операций в горно-лесистой местности и в условиях населённого пункта. Сотрудники отрабатывали вводные, максимально приближенные к реальным, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.В ходе комплексных занятий личный состав отряда мобильного особого назначения и специального отряда быстрого реагирования Росгвардии совершенствовал знания в тактической, огневой, инженерной, медицинской и высотной подготовке. Также в ночное время проводились практические стрельбы, где бойцы отрабатывали навыки владения оружием в условиях ограниченной видимости, используя светомаскировку и приборы ночного видения.- Комплексные занятия в полевых условиях дают возможность проверить готовность подразделений сил специального назначения к выполнению боевых задач в любых условиях, и закрепить теорию на практике, - отметил в ходе проверки начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов.