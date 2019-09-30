Волонтёры высадили саженцы на месте бывшей мусорной свалки и там, где были крупные пожары
На острове Ольхон с 18 по 25 сентября около 27 тысяч молодых сосен и лиственниц высадили участники всероссийского добровольческого лесовосстановительного лагеря «Посади дерево – сохрани Байкалу жизнь». В нём приняли участие 119 человек из разных регионов России, а также жительница Южной Каролины США.
В рамках лагеря состоялась всероссийская эколого-патриотическая акция «Лес победы», была высажена аллея при поддержке русского культурного центра на Аляске, а ученики Хужирской средней школы высадили молодые деревья на месте бывшей мусорной свалки.
Команда благотворительного фонда «Подари Планете Жизнь» организует посадки деревьев на Ольхоне с 2015 года. В этот раз дополнительные посадки прошли при сопровождении сотрудников Островного лесничества ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» на территориях, где были пожары в 2007-2009 годах. Кроме того, участники лагеря расчистили места пожарищ прошлых лет от упавших стволов и веток.
Всероссийский добровольческий лесовосстановительный лагерь «Посади дерево – сохрани Байкалу жизнь» в 2019 году прошёл при поддержке неравнодушных граждан, администрации Хужирского района, с использованием гранта президента России на развитие гражданского общества, предоставленного фондом президентских грантов, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.
На Ольхоне высадили 27 тысяч молодых сосен и лиственниц
Общество, Фото:
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