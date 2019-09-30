Участники вживую исполнили хиты известных музыкантов
В исправительной колонии №7 в Улан-Удэ осуждённые женщины посоревновались в конкурсе перевоплощений «Один в один». Они примерили на себя образы известных музыкантов и вживую исполнили на сцене самые любимые хиты.
Перед зрителями выступили кабаре-дуэт «Академия», Диана Гурцкая, Маша Распутина, Александр Ревва, Анжелика Варум и даже Хор Турецкого.
Зал восторженно встречал артистов бурными аплодисментами. Всем участницам удалось максимально точно передать выбранные сценические образы, сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.
В Бурятии осуждённым устроили конкурс «Один в один»
Общество, Фото:
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