В Бурятии суд обязал установить в классах новые парты и раковины

Кабинеты начальной школы должны быть оснащены раковинами и особыми партами



В Селенгинском районе под контролем судебных приставов руководство средней общеобразовательной школы № 5 Гусиноозёрска исполнило решение суда, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.



Речь идёт об обеспечении кабинетов, санузлов начальной школы раковинами, а также новыми школьными партами.



После решения суда школа заключила муниципальный контракт на покупку школьной мебели и раковин из средств местного бюджета.



В итоге в кабинетах начальной школы и в мастерской для мальчиков установлены раковины с учётом росто-возрастных особенностей учащихся. А к раковинам в санитарных узлах и спортзале подведена горячая вода. Кроме этого, кабинеты обеспечены школьными партами с регуляторами наклона рабочей поверхности в соответствии с требованиями эргономики.



- На сегодняшний день решение суда, направленное на обеспечение материальных условий для обучения учащихся, исполнено в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает начальник Селенгинского районного отдела управления ФССП России по Бурятии Ирина Дамдинова.





