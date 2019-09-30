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В Бурятии суд обязал установить в классах новые парты и раковины

В Бурятии суд обязал установить в классах новые парты и раковины
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Кабинеты начальной школы должны быть оснащены раковинами и особыми партами

В Селенгинском районе под контролем судебных приставов руководство средней общеобразовательной школы № 5 Гусиноозёрска исполнило решение суда, сообщает пресс-служба УФССП по Бурятии.

Речь идёт об обеспечении кабинетов, санузлов начальной школы раковинами, а также новыми школьными партами.

После решения суда школа заключила муниципальный контракт на покупку школьной мебели и раковин из средств местного бюджета.

В итоге в кабинетах начальной школы и в мастерской для мальчиков установлены раковины с учётом росто-возрастных особенностей учащихся. А к раковинам в санитарных узлах и спортзале подведена горячая вода. Кроме этого, кабинеты обеспечены школьными партами с регуляторами наклона рабочей поверхности в соответствии с требованиями эргономики.

- На сегодняшний день решение суда, направленное на обеспечение материальных условий для обучения учащихся, исполнено в полном объёме, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - отмечает начальник Селенгинского районного отдела управления ФССП России по Бурятии Ирина Дамдинова.


школы судебные приставы
 
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