В библиотеке Улан-Удэ пройдёт диктант по бурятскому языку



«Эрхим диктант-2019» пройдёт 24 октября в 16:00 часов в библиотеке-филиале №12 (квартал 113) в рамках Недели бурятского языка. Мероприятие направлено на привлечение внимания населения к вопросам грамотности и грамотного письма на бурятском языке.



Диктант будет написан по произведению «Эхын захяа» Доржо Норбосампиловича Сультимова, лауреата литературной премии имени Калашникова. Текст будет зачитан один раз, будет дано время для проверки диктанта. Итоги будут подведены в тот же день. Все участники будут поощрены призами и подарками, сообщили в Центральной городской библиотеке.

