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В бурятский музей прибыла коллекция голландской живописи

В бурятский музей прибыла коллекция голландской живописи
Общество, 
В Художественном музее имени Сампилова с 5 октября открывается выставка «Малые голландцы»

26 сентября в Художественный музей имени Сампилова прибыла коллекция голландской живописи XVII-XIX веков из собрания Приморской государственной картинной галереи.

- Напомним, что в преддверии 75-летнего юбилея с 5 октября в Художественном музее имени Сампилова открывается выставка «Малые голландцы». В связи с празднованием юбилея Приморская государственная картинная галерея предоставила коллекцию голландской живописи, которая называется «Творчество малых голландцев», - сообщили в пресс-службе Национального музея Бурятии.

Долгосрочное сотрудничество с Приморской картинной галереей началось в 2017 году, когда Художественный музей отправил из собрания картину Айвазовского «Пейзаж» на выставку, посвящённую 200-летию со дня рождения художника. В конце 2018 года Приморская картинная галерея приняла для экспозиции ещё одну картину из фондов музея – произведение Архипа Куинджи «Закат в степи». Экспозиция производилась в виде выставки одной картины.

Камерная экспозиция голландской живописи из Приморской государственной картинной галереи даёт возможность зрителям во всей полноте познакомиться с основными жанрами и национальными особенностями, присущими голландской школе XVII–XIX веков и обеспечившими ей важное место в истории западноевропейского изобразительного искусства.

В собрании западноевропейского искусства Приморской государственной картинной галереи голландская живопись занимает особое место. Она представлена почти всеми жанрами: портретами, батальными и бытовыми сценами, анималистическими и пейзажными картинами, натюрмортом. Очень интересны введённый в моду голландскими художниками морской пейзаж (Людольф Бакхейзен Старший), а также жанровая живопись с выраженными комическими интонациями (Антоний Викторейнс, Рихард Бракенбург) и натюрморт, написанный неизвестным художником.

- Голландское искусство этого периода отличается яркой реалистичностью, стремлением художников передать неповторимый колорит жизни своего народа, создавшего первое в мире буржуазное государство. Борьба с испанцами обострила чувство национального самосознания голландцев. Образ родной страны, её людей, природы, повседневного быта стал главной темой голландского искусства, - отметили в музее.

Часть коллекции поступила в Приморскую картинную галерею в начале 1930-х годов из Музея изящных искусств – ныне ГМИИ имени Пушкина – и из Государственного Эрмитажа. Несколько произведений позже были приобретены у частных коллекционеров во Владивостоке. 
музей искусство
 
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