Участники собрали более 8 кубометров мусора
В экодесанте в национальном парке «Тункинский» в очередной раз приняли участие студенты Байкальского колледжа недропользования. Акция прошла 24 сентября в трёх местностях: «Шумакская тропа», Туранский серебряный ключик» «Тамхи Баряаша».
- Старт экодесанта был дан с культового места «Тамхи Баряаша», где традиционно останавливаются путники перед дальней дорогой. Следующим пунктом стал Туранский серебряный источник. Тут участники собрали мелкий мусор у источника и беседки, - сообщили в нацпарке.
По приезду в священное место «Бурхан Баабай» участники акции посетили дацан, сделали традиционное гороо вокруг священной горы. Самым большим участком для уборки стала местность «Шумакская тропа».
- В ходе экодесанта участники собрали больше десятка мешков различного мусора. В основном – это одноразовая посуда, пластиковые и стеклянные бутылки, битое стекло, использованные салфетки, жестяные банки, - отметили в нацпарке.
В итоге ребята собрали более 8 кубометров мусора.
В нацпарке Бурятии прошла экологическая акция
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