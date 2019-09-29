В нацпарке Бурятии прошла экологическая акция

Участники собрали более 8 кубометров мусора



В экодесанте в национальном парке «Тункинский» в очередной раз приняли участие студенты Байкальского колледжа недропользования. Акция прошла 24 сентября в трёх местностях: «Шумакская тропа», Туранский серебряный ключик» «Тамхи Баряаша».



- Старт экодесанта был дан с культового места «Тамхи Баряаша», где традиционно останавливаются путники перед дальней дорогой. Следующим пунктом стал Туранский серебряный источник. Тут участники собрали мелкий мусор у источника и беседки, - сообщили в нацпарке.



По приезду в священное место «Бурхан Баабай» участники акции посетили дацан, сделали традиционное гороо вокруг священной горы. Самым большим участком для уборки стала местность «Шумакская тропа».



- В ходе экодесанта участники собрали больше десятка мешков различного мусора. В основном – это одноразовая посуда, пластиковые и стеклянные бутылки, битое стекло, использованные салфетки, жестяные банки, - отметили в нацпарке.



В итоге ребята собрали более 8 кубометров мусора.

