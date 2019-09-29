Он будет проводиться по 2 номинациям: «Лучший рисунок» - конкурс рисунков по заданной теме, «Лучший видеоролик» - по пропаганде экологической культуры, знаний
При поддержке Всемирного фонда дикой природы (WWF) в национальном парке «Тункинский» пройдёт очередной экологический фестиваль. Он призван привлечь внимание к проблеме сохранения редких и исчезающих видов животных и растений в местах обитания снежного барса - Окинском и Тункинском районах, включая территорию национального парка «Тункинский».
С октября национальный парк объявляет о начале приёма работ на республиканский экологический фестиваль «Земля снежного барса», который будет проводиться по двум номинациям: «Лучший рисунок» - конкурс рисунков по заданной теме, «Лучший видеоролик» - по пропаганде экологической культуры, знаний, бережного отношения к природе, флоре и фауне родного края.
С более подробной информацией можно на сайте нацпарка.
В Бурятии состоится фестиваль «Земля снежного барса»
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