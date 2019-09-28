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Бурятия впервые приняла финалистов национальной премии «Russian Event Awards»

Бурятия впервые приняла финалистов национальной премии «Russian Event Awards»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Улан-Удэ наградили победителей туристских премий

С 23 по 27 сентября Бурятия стала центром туризма Сибири и Дальнего Востока. В Улан-Удэ состоялись финалы региональных этапов Всероссийских конкурсов – «Туристический сувенир», «Туристический маршрут года», национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2019 года. В конкурсах приняли участие 257 сувениров из 10 регионов России, 60 туристских проектов из 5 регионов страны и 108 событийных мероприятий из 20 регионов России. Организатором всероссийских конкурсов выступило министерство туризма Бурятии и фонд развития общественных связей Region PR.



Вчера, 27 сентября, в международный день туризма в столице Бурятии торжественно наградили победителей регионального этапа Всероссийской туристской премии «Маршрут года» и Национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2019 года. Также благодарственными письмами и почётными грамотами главы Бурятии и минтуризма были награждены работники туристической сферы.

На торжественном мероприятии присутствовали глава Бурятии Алексей Цыденов, министр туризма республики Мария Бадмацыренова, председатель правления ФРОС Region PR, основатель премии «Туристический сувенир» Геннадий Шаталов, председатель Бурятского регионального союза туриндустрии Андрей Измайлов, генеральный директор АО «Особая экономическая зона «Байкальская гавань» Алексей Тогошиев» и другие.
- Добрый день, уважаемые гости, всех поздравляю с международным днём туризма! Туризм для нас – очень важная отрасль, туризм - это то, что будет уверенно расти практически бесконечно. Полезные ископаемые бывает, что выкачиваются, какие-то другие проекты имеют свой конечный период и только туризм – это то, что будет развиваться очень долго. Безусловно, мы заинтересованы, чтобы у нас в республике туризм развивался, - сказал в своём приветственном слове Алексей Цыденов.

Участники регионального этапа всероссийской туристкой премии «Маршрут года» боролись в 16-ти номинациях. Республика Бурятия стала лучшей в таких номинациях как «Лучший маршрут выходного дня» (экскурсия «Полёт чайного листка») и в номинации «Лучший гастрономический маршрут» (маршрут «Истории о русской кухне и Улан-Удэ»). Также Бурятия стала призёром в следующих номинациях - «Лучший культурный познавательный маршрут», «Лучший военно-исторический маршрут», «Лучший детский маршрут», «Лучший тур на событие», «Лучший туристический путеводитель».

Отметим, что победители регионального конкурса представят свои проекты в финале всероссийской туристской премии «Маршрут года», который пройдет в Ижевске 26-28 октября.

Региональный этап национальной премии в области событийного туризма «Russian Event Awards» 2019 года был представлен 21 номинацией. Бурятия победила в номинациях - «Лучшее туристическое MICE событие» (Международный форум «Неделя туризма на Великом Шёлковом пути»), «Лучшее туристическое событие в области спорта» (Фестиваль скорости «Байкальская миля»), «Лучшее туристическое событие в сфере сельского хозяйства и агротуризма» (Открытие летнего сезона «Знойное лето» на озере Щучье). Также Бурятия стала призёром в таких номинациях как «Лучшая идея туристического события», «Лучшее детское туристическое событие», «Лучшее событие в области гастрономического туризма», «Лучшее туристическое событие в области культуры» и в других.

Общенациональный финал Премии пройдёт 15 – 17 ноября в Самаре.





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